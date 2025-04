Homem é preso com quase 1 quilo de cocaína e crack em Guará

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, em Guaratinguetá, com quase 1 quilo de drogas. A prisão ocorreu no bairro Beira Rio, nessa quarta-feira (16).

A equipe de policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) realizava patrulhamento para encontrar um veículo que havia realizado entrega de entorpecentes.