Qual a previsão para Campos nesta sexta (18)? Confira

Em Taubaté, a sexta-feira também terá variação de temperaturas entre 18º e 27º nesta sexta. No entanto, não há previsão de chuva neste dia.

São José dos Campos terá uma sexta-feira (18) com temperaturas entre 18º e 27º, além de 61% de chances de chuva. Os dados são divulgados pelo Climatempo.

No Vale da Fé, Guaratinguetá terá as temperaturas variando entre 17º e 29º. As chances de chover nesta sexta são de 50%.

Enquanto isso, no Litoral Norte, Caraguatatuba terá mínima de 17º e máxima de 26º. A probabilidade de chuva é de 71% neste dia.

Por fim, Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, fica com variação de temperaturas entre 18º e 23º. E não há possibilidade de chuva no período.