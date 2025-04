“Ele não trabalha”, dispara Felipe Augusto sobre Reinaldinho

Felipe Augusto ainda declarou que o atual gestor se apoia em terceiros para justificar a falta de ação administrativa. “Fica dizendo que ligou para o assessor do governador, que ligou pra não sei quem, mas não resolve absolutamente nada. É uma grande decepção”, afirmou.

“Minha irmã é uma profissional altamente qualificada. Quando o prefeito diz que ela não se encaixa no jeito dele trabalhar, eu concordo. Até porque ele não trabalha. Chega tarde, sai cedo, e na sexta-feira nem aparece na prefeitura”, disparou o ex-prefeito.

O ex-prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, fez duras críticas ao atual chefe do Executivo, Reinaldo Moreira, após a exoneração de sua irmã de um cargo na administração municipal. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Felipe afirmou que a decisão reflete o “estilo de governo” de Reinaldo e o acusou de má gestão e falta de compromisso com a cidade.

Além disso, o ex-prefeito acusou Reinaldo de não atender a população e de ser ineficiente na condução de contratos importantes. “Não consegue resolver o contrato do leite, do Senai, das obras. Eu recebi a prefeitura com um endividamento muito alto e, mesmo assim, não saí reclamando. Pelo contrário, apoiei, tirei ele de 2% e levei à vitória. Mas ele não foi grato e não cumpre compromissos”, disse.

Felipe também contestou a alegação de que a prefeitura estaria sem recursos. “Ele fala que não tem dinheiro, mas já recebeu mais royalties do que eu. Usa esse argumento como se fosse uma muleta”, ironizou.

As críticas se estenderam ao comportamento do atual prefeito em relação à transparência e diálogo com a população. “Não atende ninguém, nem o cidadão, nem o fornecedor, nem os vereadores. Sobe na cadeira se achando o máximo. O tempo é curto, mas estou pronto para qualquer tipo de debate”, concluiu Felipe.