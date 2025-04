Rayane é encontrada sem vida e com cabelo raspado

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A operação para localizá-la contou com cães farejadores, drones e a colaboração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Ceará. As buscas se concentraram em áreas próximas ao último local onde foi vista.

Últimos momentos antes do sumiço

Rayane deixou os dois filhos, de 3 e 5 anos, na casa da mãe, por volta das 17h30. Testemunhas relataram que ela conversou com uma mulher e saiu em uma moto com outra pessoa.

Horas depois, uma irmã conseguiu contato telefônico, mas a jovem não revelou sua localização. O celular dela parou de receber ligações e mensagens pouco depois.