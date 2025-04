Com feriado, Câmara de São José não fará sessão nessa quinta

Sem sessão

Aproveitando o feriado da Sexta-Feira Santa, nessa sexta-feira (18), a Câmara de São José dos Campos decidiu não realizar a sessão ordinária dessa quinta-feira (17).

Adiamento

Além disso, aproveitando o feriado de Tiradentes, na próxima segunda-feira (21), a Câmara decidiu que a sessão de terça-feira (22) será realizada na próxima quinta-feira (24), a partir das 9h. E a sessão da próxima quinta, em vez de começar às 16h, será feita na sequência da primeira, antecipando o horário.