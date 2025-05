Pindamonhangaba: tolerância zero com o crime

Tolerância zero com o crime.

A Prefeitura de Pindamonhangaba já colhe bons frutos da parceria com a Polícia Militar por meio da Operação Tolerância Zero, que começou em fevereiro para coibir motocicletas com escapamentos adulterados ou com barulhos em excesso.

Com planejamento da Secretaria de Segurança Pública e da PM, o objetivo é combater o problema das motos barulhentas, que incomodam a população de Pindamonhangaba, gerando perturbação de sossego público.

As ações do programa acontecem desde fevereiro e já foram realizadas 27 operações aos finais de semana, com a participação da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e de Agentes de Trânsito de Pindamonhangaba, mais a PM.

As ações resultaram em 105 abordagens com vistoria de motos e carros e 29 veículos autuados, além de fiscalização em pontos comerciais.

O trabalho de fiscalização conta com o aparelho ‘sonômetro’, que mede a emissão de ruídos externos, que podem variar de 75 a 80 decibéis.

Após a defesa prévia assegurada ao infrator em primeira notificação, a autuação prevê multa de R$ 249,28. Em caso de primeira reincidência, o valor dobra (R$ 498,56) e em segunda reincidência, sobe para R$ 747,84, com apreensão do veículo até sua regularização.

Além da operação, a Prefeitura realiza ações junto a estabelecimentos comerciais que utilizam mão de obra e veículos de terceiros para entrega de mercadorias. Esses locais devem exigir e conferir se a motocicleta possui inspeção veicular e se está em dia com sua documentação.

As reclamações de casos de motos barulhentas podem ser feitas pelo Aplicativo da Ouvidoria (E-Ouve), pelo protocolo digital 1DOC, disponível no site da Prefeitura.

Adegas.

A Prefeitura de Pindamonhangaba também realiza ações junto a estabelecimentos comerciais que utilizam mão de obra e veículos de terceiros para entrega de mercadorias.

Esses locais devem exigir e conferir se a motocicleta possui inspeção veicular e se está em dia com sua documentação.

A operação também fiscaliza, desde fevereiro, adegas e pontos com grande fluxo de adolescentes e jovens, incluindo as ruas Bicudo Leme, Andradas, Prudente de Moraes, Praça do Quartel e a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, mais áreas de Moreira César, Zona Leste e Areratama.

Foram feitas diversas abordagens, autuações por infrações de trânsito e notificações a estabelecimentos comerciais. Além disso, calçadas ocupadas irregularmente por mesas foram liberadas, garantindo a circulação de pedestres.

FESTA SEGURA

Com segurança, Carnaval agita foliões e a economia de Pinda

POPULAR. O Carnaval 2025 de Pindamonhangaba foi sucesso de público e com reflexos positivos no setor econômico. O público estimado em toda a festa foi de 105 mil pessoas. O resultado garantiu uma grande movimentação no comércio, rede hoteleira, restaurantes e bares da cidade. Um dos motivos para o sucesso da folia foi garantir a segurança, com a aproximação da Prefeitura com a Polícia Militar e o trabalho em parceria. Não foram registradas ocorrências durante os eventos e todos puderam se divertir em segurança.

QUALIFICAÇÃO

GCM de Pinda alinha operação para Patrulha Maria da Penha

SEGURANÇA. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba promoveu palestra de alinhamento operacional para o efetivo que atua no programa Guardiã Maria da Penha. O evento aconteceu em 24 de março, no auditório da Prefeitura. Foram discutidos temas essenciais para a atuação da patrulha, como as conquistas das mulheres, a violência doméstica, a Lei Maria da Penha e o pacote Anti-Feminicídio. Participaram 35 guardas municipais e representantes de várias Secretarias.