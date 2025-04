Escolas de excelência em Pinda: 17 unidades municipais premiadas

Dezessete escolas municipais de Pindamonhangaba receberam o Prêmio Excelência Educacional da Secretaria de Educação do Governo de São Paulo, entregue no dia 25 de março, no Memorial da América Latina, na capital paulista.

O prêmio tem como critério o IEE (Índice de Excelência Educacional), baseado nos resultados do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), e faz parte do programa Alfabetiza Juntos SP, destinado aos 645 municípios paulistas e às 91 diretorias de ensino.

O IEE avalia a qualidade da educação de uma escola com base na média de proficiência em língua portuguesa e em matemática.

A cerimônia de premiação contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Secretário de Educação, Renato Feder, do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado, além de representantes de Pindamonhangaba e vários municípios paulistas.

Desafios.

As escolas premiadas tiveram o desafio de bater as suas metas, levando em conta a evolução das notas no Saresp, o Índice de Excelência Educacional, a complexidade da unidade e o histórico de notas. Não foi fácil, mas a premiação mostra que investir na educação, seja nos alunos como nos profissionais do ensino, é o melhor caminho para desenvolver a cidade.

Cada escola premiada vai receber R$ 100 por aluno, mas os detalhes de como cada unidade poderá utilizar a premiação ainda não foram definidos.

Foram premiadas as escolas Maria Madureira Salgado, Padre Mario Antonio Bonotti, Arthur de Andrade, Ângelo Paz da Silva, André Franco Montoro, João Cesário, Padre Zezinho, Madalena Caltabiano Salum Benjamim, Maria Helena Ribeiro Vilela, Odete Correa Madureira, Rachel de Aguiar Loberto, Moacyr de Almeida, Paulo Freire, Gilda Piorini Molica, Isabel do Carmo Nogueira, Ruth Azevedo Romeiro e Serafim Ferreira.

UNIFORME ESCOLAR

Prefeitura entrega uniformes escolares para 15.810 alunos da rede municipal

ESTUDANTES. A Prefeitura de Pindamonhangaba entregou o uniforme escolar para 15.810 estudantes da rede municipal de ensino. A distribuição começou em 27 de fevereiro e todas as escolas e creches já receberam os uniformes. Os kits são compostos por casaco, calça, duas bermudas/short-saia/bermuda, duas camisetas, uma camiseta regata, uma camisa de manga comprida e dois pares de meia. Os itens foram encaminhados para cada diretor de unidade escolar que fez a distribuição. Os uniformes ajudam no planejamento do orçamento familiar de milhares de moradores, porque não precisam gastar com a compra de roupas para a escola. E os alunos ganham em dignidade, segurança e conforto. A Prefeitura também já comprou os materiais escolares, que estão a caminho para serem entregues aos estudantes. Neste momento, eles usam o material extra que possuem nas unidades.

A Prefeitura de Pindamonhangaba encara o investimento em educação como fundamental para o desenvolvimento da cidade. Não à toa, o município tem avançado na educação.

CLIMATIZAÇÃO

Prefeitura instala 184 ventiladores e compra mais 250 para escolas e creches

CALOR. A Prefeitura de Pindamonhangaba instalou 184 ventiladores em escolas e creches neste ano e vai instalar mais 250 nas próximas semanas, que já foram comprados. Parte é usada para substituir aparelhos já instalados e outra para aumentar a capacidade de ventilação nas unidades. Os produtos fazem parte do pacote de melhorias da Prefeitura para as escolas e creches. As unidades também estão recebendo manutenção nas caixas d’água (25 unidades já feitas e mais 12 agendadas até o fim do mês) e substituição dos filtros dos bebedouros - 100 filtros para bebedouros e 80 para a cozinha instalados. Sem contar os serviços de zeladoria em praticamente todas as 67 unidades escolares do município.

INFRAESTRUTURA

Escolas de Pinda recebem melhorias na estrutura para maior conforto aos alunos

MANUTENÇÃO. Todas as escolas e creches municipais de Pindamonhangaba estão recebendo melhorias, desde serviços básicos como estruturais. Algumas unidades, por exemplo, receberam amplas reformas e melhorias. Os trabalhos de manutenção e melhorias nas escolas municipais vão continuar a todo vapor.