Tarcísio inaugura unidade modelo do Detran no Vale, nesta quinta

De acordo com o Detran, a nova estrutura tem foco na qualidade em cada etapa do atendimento, em modernização e na eficiência dos serviços públicos. O espaço “pretende restabelecer padrão de oferta de soluções pelo Detran-SP”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) inaugura nesta quinta-feira (17), em Campos do Jordão, a unidade modelo do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). O evento está marcado para 9h.

Além de Tarcísio, participarão do evento o presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio, o prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo Pereira da Silva, o superintendente do Detran-SP na região, Jonas Castilho, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, e os deputados estaduais Dr. Elton, Ortiz Júnior e Letícia Aguiar, além de prefeitos da RMVale.

Em operação assistida desde o final de março, a unidade modelo já duplicou o volume de atendimento diários: com a marca de 500 demandas solucionadas, registrou uma média de 35,6 por dia, mais que o dobro da média de 2024, de 12 atendimentos diários.