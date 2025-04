Adeus, Matheus: soldado de 20 anos será sepultado em Cruzeiro

Morto em decorrência de um grave e trágico acidente de moto, Matheus Henryque Horácio Ananias, 20 anos, morador de Cruzeiro (SP) e soldado da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), será enterrado nessa quinta-feira (17), às 9h.

O enterro acontecerá no Cemitério Santa Cruz, em Cruzeiro. Antes, o corpo do soldado será velado na Funerária Nova, no centro de Cruzeiro, a partir das 17h desta quarta-feira (16).