Santuário divulga programação especial para a Semana Santa; VEJA

Na Quinta-feira Santa (17), a Missa da Ceia do Senhor tem início às 20h. A celebração relembra a instituição da Eucaristia, com a reflexão: “O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor”.

Na Sexta-feira da Paixão (18), os fiéis são convidados a meditar sobre o sacrifício de Cristo com uma programação intensa de espiritualidade e oração. A reflexão do dia conduz à entrega confiante do Filho ao Pai: “Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito”. Ao longo do dia, as atividades religiosas se distribuem. Veja:

9h às 10h30 – Meditação da Via-Sacra (Altar Central)