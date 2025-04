PM investiga vídeo com cruz em chamas em perfil de batalhão da PM

A Polícia Militar vai investigar a publicação de um vídeo em que policiais de São José do Rio Preto (SP) aparecem em frente a uma cruz em chamas e fazendo gestos semelhantes aos de grupos nazistas.

O vídeo foi publicado no perfil do 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no Instagram e apagado após a repercussão da postagem. A imagem mostra policiais erguendo os braços na altura dos ombros enquanto a cruz queima. Uma trilha é marcada por fumaça de sinalizadores vermelhos e a sigla Baep ao fundo.