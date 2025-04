Símbolo nazista e assassinato levam pânico a universidade federal

As aulas estão suspensas até 28 de abril. Inicialmente, a reitoria suspendeu todas as atividades presenciais entre 4 e 11 de abril, mas adiou a suspensão.

O campus de Campina Grande da UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) suspendeu as aulas após um homem ter sido assassinado a tiros na CAPF (Central Acadêmica Paulo Freire), dentro da universidade. Além disso, ameaças nazistas começaram a ser vistas em espaços da instituição, como dentro do banheiro. Alunos da instituição relatam insegurança para estudar e cobram a reitoria.

O DCE (Diretório Central dos Estudantes) e os centros acadêmicos da universidade protestaram em frente ao prédio da reitoria para pedir mais segurança, na última segunda-feira (14).

O dono de copiadora da faculdade foi morto dentro da universidade. Keine Santos Diniz, 41 anos, era o namorado da ex-mulher do atirador, Flávio Medeiros. Diniz foi atingido por seis tiros e morreu na hora. A Polícia Civil afirmou que Medeiros tinha uma pistola registrada em seu nome e frequentava um clube de tiro.

“Foi aterrorizante”, conta uma estudante que presenciou assassinato. Ela disse ao UOL que estava ao lado da copiadora no momento do crime, mas não percebeu a aproximação do atirador. Ao ouvir os disparos, correu, gritando para as pessoas nas salas se esconderem. “Só me senti segura quando cheguei em casa”, disse.