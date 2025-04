Após 4 dias, GBMar encerra buscas a surfista que sumiu em Ubatuba

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) confirmou o encerramento das buscas pelo jovem surfista de 19 anos que desapareceu na Praia de Maranduba, em Ubatuba, no Litoral Norte. A busca terminou no final da tarde de terça-feira (15). Nesta quarta-feira (16), o GBMar informou que as buscas poderão ser retomadas caso haja novas informações ou vestígios.

Contudo, um bote de salvamento inflável permanecerá em patrulhamento preventivo nas imediações da praia de Maranduba. “Qualquer novidade será reportada imediatamente”, disse o GBMar.