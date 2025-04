Com risco de greve, Câmara aprova aumento a servidores em Jacareí

Vereadores aprovaram aumento para servidores em Jacareí na manhã desta quarta-feira (16), mas a greve da categoria não está descartada. Com a aprovação do projeto de lei enviado pela prefeitura à Câmara, os servidores irão receber 5,3% de aumento nos salários e 20% de reajuste no vale-alimentação, que passaria de R$ 250 para R$ 300.

Os servidores fizeram na manhã desta quarta um protesto em frente à Prefeitura de Jacareí e depois nas galerias da Câmara Municipal. Na próxima terça-feira (22), os servidores participam de assembleia para se manifestar sobre a aprovação do projeto de lei. Caso discordem, a categoria pode iniciar uma greve.