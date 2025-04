Com expansão, empresa de SJC prevê alcançar R$ 18 bilhões em 2025

Com trajetória de bilhões de reais concedidos ao agronegócio do Brasil, a TerraMagna, companhia de São José dos Campos, expande suas operações com a criação da sua nova empresa, a tmdigital, que passa a fazer parte do grupo, com foco na gestão de riscos.

A tmdigital reflete a expertise acumulada pela TerraMagna ao longo dos anos no setor de financiamento. A tecnologia proprietária e de ponta, que impulsionou o crescimento da TerraMagna e a consolidou como a maior fintech do agronegócio da América Latina, agora estará disponível para distribuidores de insumos, indústrias e cooperativas por meio da nova empresa.