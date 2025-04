Antivacina, pai de menina que morreu de sarampo não se arrepende

Antivacina, o pai de uma menina de 8 anos morta por sarampo afirmou que não se arrepende de não ter vacinado a filha.

O caso aconteceu no Texas (EUA). A declaração do pai foi dada ao site Children's Health Defense, que é uma organização antivacina fundada por Robert F. Kennedy Jr., secretário da Saúde no governo do presidente Donald Trump.