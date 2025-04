CSI registra moto furtada em câmera de SJC e GCM recupera veículo

Uma motocicleta furtada no Paraná foi recuperada em São José dos Campos após o veículo ter sido identificado pelas câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). O condutor foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) e vai responder por receptação.

O caso aconteceu no bairro Rio Comprido, no último domingo (13). A ação teve início após o CSI identificar, por meio dos fotossensores inteligentes, a passagem de uma moto com registro de furto pela Estrada do Imperador, na região sul de São José.