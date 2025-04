DUTRA: Colisão entre carros e moto deixa ferido e lentidão de 4km

Um engavetamento entre quatro veículos de passeio e uma moto deixou ao menos uma pessoa ferida na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na manhã desta quarta-feira (16).

O CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária CCR RioSP foi acionado às 8h34 para atender ocorrência no km 132 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, no município de Caçapava.