Em ‘guerra’ comercial com Estados Unidos, China elogia Embraer

Em entrevista coletiva anterior, o porta-voz Lin Jian já havia feito um comentário sobre as relações da China com a América Latina. Foi após uma crítica do secretário de Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que descreveu os investimentos chineses em alguns países emergentes como "vorazes".

“O funcionário dos EUA fez essas observações na América Latina”, disse o porta-voz. “Permitam-me salientar que a China empreende uma cooperação prática com os países da América Latina e do Caribe com base no respeito mútuo, na igualdade e no benefício mútuo, o que impulsionou muito o desenvolvimento socioeconômico nos países e foi bem recebido e elogiado por eles”.

Acrescentou que “a intimidação e a pilhagem de longa data dos EUA deixaram a América Latina com veias abertas, e os EUA não estão em posição de apontar o dedo para a cooperação entre a China e os países”.