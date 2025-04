Casal é esfaqueado em S. José após briga em bar por bola em carro

Um homem e uma mulher foram vítimas de tentativa de homicídio na noite de terça-feira (15), no bairro Parque Residencial União, na zona sul de São José dos Campos. O crime ocorreu no interior de um bar na rua Santo Expedito, após uma discussão envolvendo o dano causado por uma bola no retrovisor de um veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 52 anos, relatou que estava em um bar na companhia de seu companheiro, de 44 anos, e outros casais de amigos. No local, duas crianças jogavam bola do lado de fora quando uma delas atingiu a bola no retrovisor de um veículo.