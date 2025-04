Instabilidades ganham força nesta quarta e chuva pode ser forte

A Defesa Civil do Estado informa que uma nova frente fria, mesmo passando de forma afastada pela costa paulista, favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o território paulista a partir de quarta-feira (16).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com isso, aumentam as condições para pancadas de chuva em diversas regiões do estado, com maior intensidade prevista entre quarta (16) e quinta-feira (17).