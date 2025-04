VÍDEO: Servidores municipais de Jacareí protestam por reajuste

Servidores municipais de Jacareí realizam um protesto na manhã desta quarta-feira (16) por reajuste salarial e valorização da categoria. Dezenas de funcionários de diversas áreas do município se reuniram na frente do prédio da Prefeitura de Jacareí com cartazes e discursos pedindo reajuste e valorização da categoria.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O movimento tem o apoio do STPMJ (Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí), que cobra reajuste real de 2%, mais as perdas inflacionárias do período e 3,07% de reposição da inflação de 2019, que não foi repassada ao salário dos servidores, segundo o sindicato. O percentual de reivindicação pode chegar a 9%.