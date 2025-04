Homem denuncia sequestro e cárcere em agência bancária de Pinda

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem de 23 anos denunciou ter sido mantido sob coação em uma agência bancária de Pindamonhangaba, na manhã de terça-feira (15). O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, conforme o artigo 148 do Código Penal.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima entregou um bilhete ao vigilante da agência bancária, localizada na rua dos Andradas, solicitando ajuda. O vigilante acionou a Polícia Militar, que encontrou dois homens dentro de um veículo BMW preto estacionado nas proximidades.

No interior do carro estavam os investigados, de 27 e 29 anos, ambos apontados pela vítima como responsáveis por obrigá-lo a sacar um valor depositado em sua conta bancária. De acordo com a versão da vítima, os dois exigiam que ele retirasse o dinheiro de um cheque depositado e o entregasse a eles.

O cheque, no valor de R$ 2.150, havia sido emitido por uma empresa e compensado em 7 de abril de 2025. No entanto, a conta da vítima não apresentava saldo suficiente no momento da abordagem.