PM aposentado é atropelado duas vezes e morto em shopping de SP

Um policial militar aposentado de 58 anos foi morto após ser atropelado, de propósito, duas vezes pelo mesmo carro no estacionamento do Shopping Metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo, na noite de terça-feira (15). A polícia investiga o caso como vingança.

No ano passado, Luan Henrique Bonifácio, de 30 anos, morreu durante uma discussão após ser baleado sete vezes. A família dele chegou a investigar por conta própria o assassinato. Os parentes reuniram imagens de mais de 70 câmeras de segurança de uma avenida em Itaquera para traçar os passos de Abel, que foi preso pelo crime.

No momento do atropelamento nesta terça, por volta das 18h, havia bastante movimento no shopping. Duas testemunhas disseram à polícia que, ao perceberam que um homem tinha sido atropelado, correram para tentar socorrê-lo. No entanto, o atropelador deu meia volta e passou por cima do corpo de novo.

A polícia conseguiu identificar o dono do carro porque, ao fugir do local, caiu o para-choque do veículo, com a placa, ao atravessar a cancela da saída do estacionamento.