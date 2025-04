TRÁFICO: PM prende 6 em São José e apreende 16 quilos de drogas

Quatro homens e duas mulheres foram presos em flagrante por tráfico de drogas em São José dos Campos, por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Com o grupo, os policiais apreenderam 24 mil porções de drogas diversas e mais de 3 quilos de maconha e cocaína.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A prisão aconteceu na terça-feira (15), por volta das 14h, quando policiais do baep prenderam os quatro homens e as duas mulheres. Ao todo, foram apreendidos mais de 16 quilos de entorpecentes, incluindo maconha e cocaína, além de dinheiro, celulares, balança e um carro.