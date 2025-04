Embraer avança na Ásia e certifica E190-E2 e E195-E2 na Mongólia

Os jatos E190-E2 e E195-E2 da Embraer receberam os certificados de tipo da Autoridade de Aviação Civil da Mongólia, país da Ásia Oriental. Na avaliação da Embraer, esse é um “marco importante para a introdução da família E-Jets E2 no promissor mercado de aviação da Mongólia”.

A certificação é resultado de avaliações rigorosas realizadas no país asiático, que se alinham com os padrões globais de aviação já atendidos pelos jatos da Embraer por meio de certificações da FAA (EUA), EASA (Europa), Anac (Brasil), CAAS (Singapura) e CAAC (China).