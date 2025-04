Dois acidentes na Dutra causam lentidão na estrada nesta manhã

Dois acidentes envolvendo carros e caminhões causam lentidão em pontos da rodovia Presidente Dutra no Vale do Paraíba, na manhã desta quarta-feira (16). Não houve vítimas.

O primeiro acidente aconteceu às 5h49, uma colisão entre um veículo de passeio e um caminhão, sem vítima. A ocorrência foi no km 157 da pista sentido São Paulo, na divisa entre São José dos Campos e Jacareí.