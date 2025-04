Gestão Tarcísio é aprovada por 72% e reprovada por 20% em Taubaté

O instituto ouviu 400 pessoas entre os dias 9 e 12 de abril. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é aprovada por 72,1% dos eleitores de Taubaté e reprovada por 20,6%, segundo levantamento OVALE /Ágili Pesquisas. Já 7,4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Contratado por OVALE, o instituto Ágili Pesquisas é um dos mais respeitados do país, tendo destaque como um dos integrantes do 'Índice CNN'. Em 2024, durante as eleições, os levantamentos OVALE/Ágili Pesquisas se destacaram por seus acertos milimétricos.

Vox Populi.

A pesquisa integra o projeto Vox Populi (voz do povo, em latim), um dos pilares do novo projeto editorial de OVALE, principal veículo de comunicação da RMVale, que no dia 24 de fevereiro de 2024 converteu-se em um veículo 100% digital, democratizando o acesso à informação de qualidade, duplicando o volume de produção jornalística e quadruplicar a audiência.

Além dos levantamentos eleitorais, com índices de acerto milimétricos, OVALE realiza levantamentos periódicos sobre temas relevantes, servindo como um termômetro da opinião pública.