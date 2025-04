Mulher grávida morre baleada e criança não resiste após cesárea

Driele Mendonça, 31 anos, foi morta a tiros dentro de casa em Valparaíso de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal, na noite desta quinta-feira (11).

A gestante de sete meses foi surpreendida por três homens armados, que invadiram o imóvel e efetuaram múltiplos disparos.