Mulher é morta por ex-sogro e filho de 13 anos é esfaqueado

Yasmin Andrade Pinheiro, 31 anos, foi morta a facadas pelo ex-sogro na noite de quinta-feira (10), no bairro Recanto das Árvores, em Irecê. O crime ocorreu por volta das 20h30, na Rua Rio Capibaribe, próximo ao Caps.

Segundo a polícia, o suspeito — identificado apenas como Fábio — atropelou a vítima de propósito, causando ferimentos graves. Em seguida, ele a atingiu com golpes de faca. Yasmin morreu no local, mesmo após a chegada do Samu.