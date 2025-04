Filha de vereador morre em acidente e gera comoção

Gabrielly Marcondes Neves, 21 anos, filha do presidente da Câmara de Vereadores de Turvo (PR), Josnei Neves (PSL), morreu após um acidente na PRC-466 na noite de segunda-feira (14). A jovem estava em uma caminhonete que capotou após o motorista perder o controle da direção.

Dois ocupantes do veículo — o namorado de Gabrielly e outra passageira — foram resgatados com ferimentos moderados e estão estáveis. A vítima foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos durante o atendimento médico em um hospital da região.