'Faca e sangue'; pastor 'prevê' morte de mulher pelo ex-marido

Na gravação, o líder religioso impõe as mãos sobre a cabeça de Catarine e grita frases agressivas. A família confirmou que a mulher das imagens é a vítima, frequentadora de uma igreja batista. A data do culto ainda não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O principal suspeito, Paulo Sérgio Santos Cerqueira, ex-companheiro de Catarine, estava sob medida protetiva e usava tornozeleira eletrônica. Ele cortou o dispositivo e o abandonou perto do Parque São Bartolomeu antes do crime.

Segundo testemunhas, Paulo arrombou a porta da casa da ex-mulher no Subúrbio de Salvador, arrastou-a pelos cabelos e a esfaqueou na frente dos dois filhos do casal, de 3 e 7 anos. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos no Hospital Geral do Estado (HGE).

A Polícia Civil investiga se a profecia está ligada ao crime. O suspeito, que agiu após não aceitar o fim do relacionamento, segue foragido. A reportagem aguarda posicionamento das autoridades sobre o andamento do caso.