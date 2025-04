Mulher é presa após atear fogo em apartamento na região

Uma mulher de 31 anos foi presa nesta terça-feira (15), suspeita de atear fogo em um apartamento em Ubatuba. O caso aconteceu na manhã desta terça, no bairro Maranduba.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher confessou que teve uma desavença com uma das moradoras e tentou esfaqueá-la, atingindo a vítima na mão.