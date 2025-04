Pitbull abre porta do armário para matar bebê de 3 meses

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um bebê de três meses foi morto por um pitbull na última segunda-feira (14), em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. Lucas Levi dos Santos estava no colo da dona do cão quando o animal avançou contra a criança, abrindo a porta de um armário.

A área foi isolada, e a Polícia Civil assumiu as investigações para apurar as circunstâncias do caso. Testemunhas afirmam que a dona do animal cooperou com as autoridades. Não há informações sobre histórico de agressividade prévia do cachorro.

O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Vizinhos lamentaram a tragédia: “É um choque para toda a comunidade”, disse uma moradora da região, que preferiu não se identificar.