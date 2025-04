Sonho interrompido: enfermeira de 24 anos morre em acidente

Uma jovem enfermeira de 24 anos foi vítima fatal de um acidente na BR-392, próximo à Linha Jacu, em Guarani das Missões, neste domingo (13).

Nadine Grzeczinski atuava no Hospital Santa Teresa, no município, e também havia trabalhado no Hospital de Caridade Serro Azul, em Cerro Largo. Ela ainda dedicava parte da carreira à docência.