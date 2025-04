Pai espanca filha até a morte após ela não fazer a lição de casa

A pequena Ana Victória Silva dos Santos, de 8 anos, foi espancada até a morte pelo próprio pai por não ter feito a lição de casa. O crime, ocorrido na noite de sexta-feira (11), ocorreu no município de Cariacica (ES) e é investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O pai, Welington Caio Silva Nogueira, de 28 anos, foi preso e confessou ter matado a filha após ter recebido uma reclamação da escola. O irmão mais novo de Ana Victória foi resgatado pelo Conselho Tutelar e levado para um abrigo.