Vereador Thomaz Henrique quer cancelar show do Ira! em São José

Thomaz anunciou que pretende entrar com um pedido para que o prefeito da cidade, Anderson Farias (PSD), com quem ele já trocou farpas públicas, proíba a realização do show da banda na Arena Farma Conde.

O vereador de São José dos Campos, Thomaz Henrique (PL), quer cancelar show da banda Ira! na cidade, marcado para 26 de abril na Arena Farma Conde, juntamente com a banda Biquini, no evento ‘Zé Rock Fest’.

Segundo o vereador, embora o evento seja de iniciativa privada e não conte com recursos públicos, o fato de o espaço ter sido construído com dinheiro público justificaria a solicitação de veto. A Arena foi concedida à iniciativa privada pela prefeitura, com sua gestão e eventos de responsabilidade do setor privado.

A tentativa de cancelar o show da banda acontece depois de o vocalista do Ira!, Nasi, se envolver em polêmica com bolsonaristas em show da banda na cidade de Contagem (MG), no final de março.

Bolsonaristas.

Em entrevista à Billboard Brasil, Nasi disse que em determinado momento do show a maioria do público começou a entoar ‘sem anistia!’, em referência aos presos pelo 8 de janeiro. Nasi apoiou o pedido do público.