Prefeitura de Taubaté demite médico que descumpriu jornada em UBS

Após abrir investigação, a Prefeitura de Taubaté demitiu médico da rede municipal por descumprir a carga horária de atendimento em UBS (Unidade Básica de Saúde) da cidade. A denúncia foi feita pela TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba.

Três repórteres da TV acompanharam a rotina do médico desde janeiro e o flagraram em casa no horário de trabalho, por pelo menos seis vezes desde o início do ano.

Nesta terça-feira (15), o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), demitiu o médico por meio de portaria publicada no Diário Oficial do município. A demissão ocorreu por descumprimento dos deveres funcionais previstos nos artigos 255 e 256 do Código de Administração do Município.

A portaria cita três incisos de cada artigo, que apontam os deveres do servidor (art. 255): exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observar as normas legais e regulamentares e manter conduta compatível com a moralidade administrativa.