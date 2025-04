Vicentina Aranha tem programação para aniversário de 101 anos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Entre as atividades confirmadas para a semana acontecerá uma roda de choro, concerto na Capela com o Núcleo de Música Antiga do CAEB, oficina de criação de personagem e contação de histórias para o público infantil, abertura da exposição fotográfica “Olhares sobre o Vicentina”, show “Abre Alas” com o músico Ivan Lins e banda, visita mediada e encerramento com o concerto “Tão Jobim” da Orquestra Joseense com participação da cantora Ana Morena.

Todos os espetáculos serão gratuitos. Para ingressos solidários, em benefício das entidades assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade, o participante poderá doar 1kg de alimento não perecível. O ponto de coleta é na portaria principal do Parque (Rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, 302, Vila Adyana), das 6h às 21h.

Programação:

Dia 24/04, quinta