Taubaté declara situação de emergência por epidemia de dengue

A Prefeitura de Taubaté decretou situação de emergência e alerta epidemiológico no município por conta da epidemia de dengue. Em cerca de um mês, a doença saltou de 295 para 705 casos positivos na cidade, um aumento de 139%, segundo dados do governo estadual. Taubaté ainda não tem mortes confirmadas por dengue, mas investiga sete óbitos suspeitos.

No documento, o prefeito aponta o elevado número de notificações dos serviços de saúde do município para quadros clínicos de dengue, a necessidade de conscientização da população para combater a infestação do mosquito e os fatores climáticos do atual período, que reúnem condições ideais ao desenvolvimento e proliferação do mosquito transmissor.

Com o decreto de situação de emergência, a prefeitura ganha celeridade para comprar insumos e materiais e contratar serviços para o controle da dengue, sem a necessidade de abrir licitação.

O documento dá prioridade aos processos administrativos que tenham relação com a situação de emergência da dengue “na tramitação em todos os setores da prefeitura”.