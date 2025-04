Em SJC, 48% dos homicídios foram praticados com arma de fogo

As armas de fogo foram usadas em 48% dos homicídios praticados em São José dos Campos no ano passado, de acordo com radiografia traçada pela Polícia Civil, que detalha o perfil dos crimes e das vítimas no maior município do Vale do Paraíba.

Além das armas de fogo, usadas em 11 dos 23 homicídios, os instrumentos contundentes foram utilizados em quatro crimes (17,39%), depois as armas brancas e as agressões físicas em dois crimes cada (8,69%) e os demais com um registro apenas (4,34%): fio elétrico, fogo, queda de altura e indeterminado.