Acidente e capotamento causam interdição na Via Dutra em São José

Um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel provocou o capotamento do carro e a interdição de uma faixa da rodovia Presidente Dutra, na manhã desta terça-feira (15), em São José dos Campos. A colisão ocorreu por volta das 9h17, na altura do km 155, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da CCR RioSP, concessionária que administra a via, a faixa da esquerda precisou ser interditada. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência.