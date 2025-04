Mãe confessa ter matado filha e recém-nascida é achada em armário

Reviravolta em um caso que chocou o país.

Após dizer que o bebê havia sido levado por criminosos, a mãe da recém-nascida Ana Beatriz, de 15 dias, indicou a localização do corpo da criança, que foi localizada nesta terça-feira (15). O corpo do bebê foi encontrado dentro de um armário nos fundos da casa da família, em uma área usada como lavanderia. O caso aconteceu em Alagoas.

O bebê foi achado após a própria mãe indicar à família onde ele estava. A mãe, que desmaiou e precisou ser socorrida, confessou ter matado a filha. O policiamento na área foi reforçado para evitar o linchamento da mãe.