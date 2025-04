Homem mata a própria mãe com 7 facadas na frente de criança

A vítima é uma mulher de 70 anos e seria mãe adotiva do suspeito. O crime ocorreu na residência em que os dois moravam no Conjunto Aruanã 3. Na casa ainda estava o neto da mulher que tem 8 anos e teria presenciado toda a brutalidade. Segundo testemunhas, o homem enfrentava sérios problemas psicológicos.

Um homem de 34 anos foi preso acusado de matar a própria mãe a facadas em Goiânia (GO). A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (14) pela Polícia Militar. Segundo a corporação, o homem teria golpeado a mulher com pelo menos sete facadas.

A PM foi acionada pelo próprio autor e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito ainda no interior da residência com a faca na mão. No momento da prisão, ele falava palavras desconexas. A motivação do crime está sendo investigada.

* Com informações do jornal O Hoje