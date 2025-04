Adeus, Luquinha: Bebê de apenas 3 meses é morto por pitbull

Um bebê de apenas 3 meses morreu após ter sido atacado por um pitbull na última segunda-feira (14), em São Lourenço da Mata (PE).

O pequeno Lucas Levi dos Santos estava no colo da tutora do animal, que avançou contra o bebê. Na tentativa de salvar a vida da criança, a tutora a escondeu dentro de um armário. No entanto, segundo a tutora, o pitbull conseguiu abrir a porta do guarda-roupas e atacou o bebê.