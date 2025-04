Apartamento pega fogo em conjunto habitacional de Ubatuba

Um apartamento de um conjunto habitacional no bairro Maranduba, em Ubatuba, pegou fogo na manhã desta terça-feira (15) e assustou moradores. No entanto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio por volta de 10h45. No local, a equipe da corporação controlou e apagou o fogo no imóvel.