PRF inicia Operação Semana Santa nas rodovias federais paulistas

Também serão reforçadas as ações voltadas para motociclistas e condutores de veículos de carga e transporte de passageiros.

Além da fiscalização ostensiva, a PRF realizará comandos educativos em pontos estratégicos das rodovias. As atividades incluem ações como o Cinema Rodoviário, onde são exibidos vídeos educativos aos ocupantes dos veículos abordados, e palestras voltadas à conscientização dos motoristas, especialmente sobre os comportamentos que mais causam acidentes nas estradas.

Restrição de tráfego.

Durante o período da operação, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões excedentes em rodovias federais de pista simples, como é o caso da BR 153, nos trechos de Marília e São José do Rio Preto, da BR 101, no trecho de Ubatuba, e da BR 459, no trecho de Lorena.