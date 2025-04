Após prazo, 2ª licitação do transporte tem data indefinida em SJC

O lançamento da segunda licitação do novo sistema de transporte público de São José dos Campos segue sem prazo definido e corre o risco de não cumprir o que disse o prefeito Anderson Farias (PSD). Em entrevista no final de março, ele previa lançar o edital “depois do dia 10 de abril”, mas ainda dentro do mês.

“Agora a gente faz a licitação, com perspectiva de colocar esse edital no ar agora, depois do dia 10 de abril, que é uma licitação para operação. Aí nós vamos licitar agora uma empresa para fazer a operação do sistema”, disse Anderson durante OVALE Cast, o podcast de OVALE (veja aqui).