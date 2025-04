Bolsonaro posta vídeo após cirurgia e mostra recuperação; ASSISTA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postou, nesta terça-feira (15), um vídeo que mostra como está sendo a sua recuperação após passar quase 12 horas na mesa de cirurgia no último domingo (13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Andando devagar pelos corredores do hospital, acompanhado de profissionais e com vários equipamentos no corpo, o ex-presidente se mostrou otimista com a recuperação. "Sem desistir! Vamos adiante, Brasil!", disse na postagem.