Dupla invade hotel e rouba celular, dinheiro e moto em Aparecida

Dois homens armados invadiram um hotel em Aparecida, na noite de segunda-feira (14), e roubaram dinheiro, celulares e uma moto de hóspedes e trabalhadores. Logo após o roubo, os assaltantes acabaram abandonando a moto e fugindo a pé. Eles ainda não foram localizados.

O roubo aconteceu em hotel na região central de Aparecida, por volta de 23h40, quando dois homens armados surpreenderam o administrador do estabelecimento e entraram pela lateral do hotel, aproveitando o portão da garagem aberto para recepcionar um hóspede.